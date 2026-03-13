Nel quarto trimestre del 2025 i ricavi della Evergreen Marine Corporation sono calati del -26,0%

Nel quarto trimestre del 2025, come nei due trimestri
precedenti, è risultata accentuata la flessione dei ricavi
registrati dalla compagnia di navigazione containerizzata Evergreen
Marine Corporation che nel periodo sono ammontati a 85,7 miliardi di
dollari taiwanesi (2,7 miliardi di dollari USA), con una diminuzione
del -26,0% sull'ultimo trimestre dell'anno precedente. Marcata anche
la riduzione dei valori dell'utile operativo e dell'utile netto che
sono risultati pari rispettivamente a 8,3 miliardi (-75,8%) e 9,0
miliardi di dollari di Taiwan (-71,8%).
Nell'intero anno 2025 i ricavi si sono attestati a 379,1
miliardi di dollari taiwanesi, con una contrazione del -18,2%
sull'esercizio annuale precedente. L'utile operativo è stato
di 74,1 miliardi (-53,7%) e l'utile netto di 70,2 miliardi (-51,2%).