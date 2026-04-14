Una tanker sanzionata dagli USA ha attraversato lo Stretto di Hormuz

Mentre non si conosce ancora l'esito del blocco di tutto il
traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani che è
stato annunciato dal Comando Centrale degli Stati Uniti su direttiva
del presidente americano Donald Trump e che dovrebbe essere in atto
dal pomeriggio di ieri
(
del 13
aprile
2026), una nave cisterna sanzionata dagli USA ha
attraversato lo Stretto di Hormuz. È necessario precisare
che, contrariamente a quanto affermato da molti media
internazionali, il blocco dei porti iraniani deciso da Trump non
include la rotta che attraversa lo Stretto di Hormuz ad eccezione
per le navi che sono provenienti e dirette verso i porti iraniani.
La tanker in questione è la Rich Starry
, nave di oltre
35mila tonnellate di portata lorda che è di proprietà
della Shanghai Xuanrun Shipping Co. di Shanghai, società
cinese che è inclusa nella lista delle entità
sanzionate stilata dall'Office of Foreign Assets Control del
Dipartimento del Tesoro statunitense. Secondo quanto riportato dalle
piattaforme di tracciamento del traffico navale, la Rich Starry
era proveniente da Al Hamriyah, negli Emirati Arabi Uniti, ed è
diretta in Cina.