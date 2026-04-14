CMA CGM comprerà il gruppo libanese Fattal

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha siglato un accordo con
gli azionisti della libanese Fattal Group per acquisire l'intero
capitale della società di Beirut, che è attiva nella
distribuzione e commercializzazione di marchi internazionali nel Medio
Oriente e nel Nord Africa. Secondo le previsioni, la transazione
sarà portata a termine entro il terzo trimestre di
quest'anno.
«Questa acquisizione - ha commentato il presidente e
amministratore delegato del gruppo francese, Rodolphe Saadé -
rappresenta una tappa fondamentale nella nostra ambizione di
diventare leader globale nelle soluzioni per la logistica e la
supply chain end-to-end. Integrando la solida piattaforma
distributiva di Fattal, espandiamo le nostre capacità a
valle, avvicinandoci ai mercati finali e ai consumatori. Assieme,
sfrutteremo i nostri rispettivi punti di forza per guidare la
crescita, consolidare la nostra presenza nei mercati MENA in rapida
espansione e offrire maggiore valore ai nostri clienti e partner.
Questa operazione riflette anche la nostra continua fiducia nel
Libano e il nostro impegno a sostenerne lo sviluppo a lungo
termine».
Il gruppo Fattal è stato fondato nel 1897 da Khalil Fares
Fattal e da allora l'azienda è stata sempre di proprietà
della famiglia.