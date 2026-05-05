Dal 21 al 23 maggio a Ravenna si terrà “Deportibus - Il Festival dei porti che collegano il mondo”

Dal 21 al 23 maggio prossimi a Ravenna si terrà la
seconda edizione di “Deportibus - Il Festival dei porti che
collegano il mondo”, il primo evento internazionale
interamente dedicato ai grandi temi della portualità nel
corso del quale rappresentanti di istituzioni, esperti,
professionisti e associazioni di categoria affronteranno temi quali
la nuova centralità geopolitica del Mediterraneo, il ruolo
dei porti nella sicurezza nazionale ed europea, l'integrazione tra
infrastrutture, logistica e sistema produttivo, la transizione
energetica, l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale
applicata alle infrastrutture, il rapporto tra porti, città e
territori, il turismo crocieristico e le nuove competenze del lavoro
portuale. L'evento è promosso dall'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale in collaborazione
con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna
e organizzato da Italian Blue Growth.
Nell'arco delle tre giornate, il Festival ospiterà oltre
30 appuntamenti tra tavole rotonde, conferenze, interviste,
incontri, momenti di co-working, spettacoli e presentazioni di
libri, dedicati a questioni decisive per il futuro del settore. Nel
corso della manifestazione si terrà anche un confronto sulla
bozza del disegno di legge di riforma del sistema portuale che,
proprio in questi giorni, ha avuto il via libera della Ragioneria di
Stato e approda alle Camere per avviare il confronto politico sulla
revisione della governance e dell'organizzazione dei porti. Al
Festival se ne parlerà in una tavola rotonda dedicata con il
vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.