L'Iran annuncia la temporanea riapertura dello Stretto di Hormuz

Dopo l'annuncio della tregua di dieci giorni fra Israele e
Libano, questa sera il ministro iraniano degli Affari esteri, Seyyed
Abbas Araghchi, ha dichiarato che «la navigazione nello
Stretto di Hormuz è dichiarata totalmente riaperta durante il
rimanente periodo del cessate il fuoco sulla rotta concertata, così
come già annunciato dalla Ports and Maritime Organisation
della Repubblica Islamica dell'Iran».
Intanto, alcune fonti iraniane hanno specificato che l'Iran
avrebbe posto alcune condizioni per consentire il transito delle
navi attraverso Hormuz, attraversamento che sarebbe limitato alle
navi commerciali, a meno che navi e carichi non siano collegati a
nazioni ostili, mentre sarebbe vietato alle navi militari. Inoltre,
come specificato dal ministro Araghchi, le navi dovranno percorrere
la rotta marittima designata dall'Iran e in coordinamento con le
forze iraniane responsabili della rotta.
Entusiastiche le reazioni del presidente statunitense, secondo
cui l'Iran avrebbe «accettato di non chiudere mai più
lo Stretto di Hormuz, che - ha affermato Donald Trump - non sarà
più utilizzato quale arma contro il mondo».