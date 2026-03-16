Finanziamento da 55 milioni di euro di Banco BPM a Grimaldi Euromed

La compagnia di navigazione Grimaldi Euromed del fruppo Grimaldi
ha firmato recentemente con Banco BPM un contratto di finanziamento
del valore di 55 milioni di euro e con una durata di 10 anni volto a
coprire parzialmente l'acquisto della nuova nave Grande
Inghilterra
. L'operazione rientra nel piano di investimenti
finalizzato al potenziamento e all'ammodernamento della flotta
Grimaldi. La Grande Inghilterra
, infatti, è una delle
17 navi Pure Car & Truck Carrier ordinate dal gruppo armatoriale
tra il 2022 e il 2023 per un investimento complessivo di oltre 1,6
miliardi di dollari.
Attualmente in costruzione in Cina, con consegna prevista nella
primavera 2026, la Grande Inghilterra si distinguerà
per l'elevata capacità di carico di oltre 9.000 ceu e il
ridotto impatto ambientale. La nave è stata progettata per
essere convertita all'utilizzo dell'ammoniaca come combustibile
alternativo a zero emissioni di carbonio.