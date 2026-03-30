Nel terzo trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti greci è calato del -3,6%

Nel terzo trimestre del 2025 i porti greci hanno movimentato
complessivamente 35,4 milioni di tonnellate di merci, con un calo
del -3,6% sullo stesso periodo dell'anno precedente. L'Autorità
Statistica Ellenica ha reso noto che il solo traffico nazionale è
ammontato a 8,4 milioni di tonnellate (+1,2%), mentre quello
internazionale è stato di 27,0 milioni di tonnellate (-5,0%),
di cui 16,5 milioni di tonnellate all'importazione (-3,6%) e 10,5
milioni di tonnellate all'esportazione (-7,1%).
Nel settore dei passeggeri il traffico ha registrato un aumento
globale del +1,2% essendo state 19,0 milioni le persone transitate
attraverso gli scali portuali greci. Il solo traffico nazionale è
stato di 18,0 milioni di passeggeri (+1,2%) e quello internazionale
di 999mila passeggeri (+1,4%), di cui 497mila allo sbarco (+4,5%) e
502mila all'imbarco (-1,5%).
Nei primi nove mesi dello scorso anno il traffico totale delle
merci è stato di 105,4 milioni di tonnellate, con una
flessione del -2,1% sullo stesso periodo del 2024, di cui 24,1
milioni di tonnellate di traffico nazionale (+5,1%) e 81,2 milioni
di tonnellate di traffico con l'estero (-4,0%), di cui 48,9 milioni
di tonnellate all'importazione (-1,5%) e 32,3 milioni di tonnellate
all'esportazione (-7,6%). Il traffico dei passeggeri è stato
di 34,8 milioni di unità (+0,8%), con un traffico nazionale
di 33,1 milioni di persone (+0,7%) e un traffico internazionale di
1,6 milioni di persone (+3,1%).