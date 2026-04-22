FS Logistix acquisirà il 30% di CFI - Compagnia Ferroviaria Italiana

FS Logistix, società del gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane che opera nel settore del trasporto merci e della
logistica, ha siglato un accordo con il fondo infrastrutturale
italiano F2i e la sua controllata FHP Group, specializzata in
logistica portuale e ferroviaria, in base al quale FS Logistix
acquisirà una quota del 30% nel capitale sociale di CFI -
Compagnia Ferroviaria Italiana, società controllata da FHP
Group che opera come impresa ferroviaria
Le parti hann0o spiegato che l'operazione si inquadra in un
progetto industriale finalizzato all'ulteriore efficientamento dei
servizi di logistica su ferro, in linea con gli obiettivi europei di
riequilibrio modale, efficienza energetica e riduzione di CO2, e che
il contratto, sottoscritto oggi, permetterà alla società
del gruppo FS di ampliare la capacità operativa, migliorare
l'efficienza e la copertura dei servizi a supporto della
competitività del trasporto merci ferroviario intermodale.
Il closing è subordinato all'ottenimento delle previste
autorizzazioni da parte delle autorità regolatorie
competenti.