FS Logistix sperimenta il primo smart train sulla linea Milano-Catania

FS Logistix, società di trasporto merci e logistica
integrata del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha avviato la
sperimentazione in esercizio delle funzionalità avanzate
dello smart train, mettendo alla prova in condizioni operative reali
il sistema di comunicazione wireless tra i sensori installati a
bordo dei carri ferroviari e il macchinista. Il convoglio, gestito
da Mercitalia Intermodal in collaborazione con Mercitalia Rail, ha
avviato la fase di testing operativo sulla relazione commerciale
Milano-Catania Bicocca.
La tecnologia consente il monitoraggio in tempo reale di
parametri fondamentali per la sicurezza e l'efficienza del
convoglio, testando in particolare il controllo continuo
dell'impianto frenante, il monitoraggio della stabilità del
carico, la verifica automatica della composizione del treno e il
rilevamento tempestivo di eventuali deragliamenti.
Nell'ambito del piano di implementazione del sistema digitale
WaggonTracker, nel corso del 2025 sono stati intanto equipaggiati
ulteriori 180 carri con tecnologia smart train, portando la flotta
digitalizzata di Mercitalia Intermodal a circa 700 unità
complessive.