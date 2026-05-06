Due eventi di orientamento a Livorno e Napoli per presentare il corso ITS Commissario di Bordo

L'Accademia Italiana della Marina Mercantile, in partnership con
il gruppo Grimaldi, ha programmato due eventi a Livorno e a Napoli
dedicati ai giovani diplomati della Toscana e della Campania e ai
futuri studenti interessati a intraprendere una carriera nel
trasporto marittimo di passeggeri. L'obiettivo è quello di
far conoscere il corso ITS per Tecnico Superiore Commissario di
Bordo, percorso biennale completamente gratuito realizzato
dall'Accademia in collaborazione con il gruppo Grimaldi, e
presentare le concrete opportunità di impiego che il settore
del trasporto marittimo passeggeri offre oggi a chi scelga di
formarsi con gli strumenti giusti. Il programma forma figure
professionali in grado di gestire l'intera dimensione
amministrativa, commerciale e di supporto agli ospiti a bordo delle
navi passeggeri: dalla supervisione dei reparti hotel alla gestione
dei servizi ai passeggeri, dall'amministrazione del personale di
cabina alla rendicontazione economica della nave. Il percorso
include le certificazioni STCW obbligatorie per il personale
navigante (Basic Safety Training, Crowd and Crisis Management,
Security Awareness) e prevede un significativo periodo di training
on board in cui gli allievi operano a fianco dell'equipaggio nella
gestione quotidiana dei servizi, durante il quale percepiscono
regolare stipendio da assistente commissario, come da Ccnl, in
quanto regolarmente imbarcati.
Entrambi gli eventi di orientamento si terranno direttamente a
bordo delle navi Grimaldi in sosta nei rispettivi porti. Agli
incontri parteciperanno anche ex allievi del corso ITS Commissario
di Bordo già imbarcati con il gruppo Grimaldi, che porteranno
la propria testimonianza diretta.
Gli appuntamenti si terranno il prossimo 18 maggio presso il
porto di Livorno Darsena Toscana e il prossimo 22 maggio presso il
porto di Napoli (ingresso Varco Immacolatella), a bordo di navi
Grimaldi in sosta, dalle ore 10.30 alle 15.30. Per poter salire a
bordo sarà necessario compilare il form presente al link
https://forms.gle/TtyewE3mdUY8nBfe8
e portare con sé un documento di identità valido.