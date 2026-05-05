Deterioramento delle performance finanziarie trimestrali di DFDS

Nel primo trimestre del 2026 i ricavi del gruppo armatoriale e
logistico danese DFDS sono stati pari a 7,35 miliardi di corone
danesi (984 milioni di euro), con un calo del -3% sullo stesso
periodo dello scorso anno, di cui 3,96 miliardi di corone (-1%)
generati dall'attività della flotta di traghetti del gruppo,
inclusi 3,43 miliardi (+1%) dal trasporto delle merci e 531 milioni
(-11%) dal trasporto dei passeggeri, e 3,84 miliardi (-5%) dalle
altre attività logistiche. Il margine operativo lordo è
ammontato a 799 milioni di corone (+7%) e l'utile operativo a 33
milioni rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -9
milioni nel primo trimestre del 2025. I primi tre mesi del 2026 sono
stati archiviati con una perdita netta di -174 milioni di corone
rispetto ad una perdita netta di -328 milioni nel corrispondente
periodo dello scorso anno.
Nel primo trimestre del 2026 i volumi di carichi rotabili
imbarcati sulle navi del gruppo sono stati pari a 10,8 milioni di
metri lineari (+3%), di cui 4,3 milioni nel Canale della Manica
(+3%), 3,5 milioni nel Mare del Nord (+4%), 1,3 milioni nel
Mediterraneo (-2%), 940mila nel Mar Baltico (+5%) e 668mila nello
Stretto di Gibilterra (+4%). Inoltre, nel periodo la flotta ha
imbarcato 667mila passeggeri (-18%), di cui 507mila trasportati
sulle rotte nel Canale della Manica (+1%), 123mila nello Stretto di
Gibilterra (-54%) e 37mila nel Mar Baltico (-12%).
DFDS ha reso noto che i ricavi trimestrali totalizzati nel solo
mercato del Mediterraneo sono stati pari a 1,70 miliardi di corone,
in calo del -18%.