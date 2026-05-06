Fim-Cisl, positivo l'esito dell'incontro con Fincantieri sulle prospettive del cantiere di Muggiano

Fim-Cisl ha giudicato positivo l'esito dell'incontro con
Fincantieri sulle prospettive dello stabilimento cantieristico del
Muggiano nonché del cantiere integrato di Riva Trigoso. «Gli
investimenti annunciati dal management - hanno spiegato Christian
Venzano, segretario generale Fim-Cisl Liguria, e Kevin Lanieri,
funzionario territoriale della Fim-Cisl La Spezia - vanno nella
direzione giusta e danno un segnale importante di attenzione, verso
il cantiere e verso il territorio con sviluppi infrastrutturali che
possono aprire un percorso con nuove assunzioni. Bene il premio di
risultato: è un riconoscimento concreto al lavoro e
all'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori, che ogni giorno
contribuiscono ai risultati dell'azienda».
«Adesso - hanno sottolineato Venzano e Lanieri - è
importante andare avanti su questa strada, dando continuità
agli investimenti con particolare attenzione al nuovo bacino e al
settore dei sommergibili, mantenendo aperto il confronto su temi
fondamentali come sicurezza, organizzazione del lavoro e formazione.
Come Fim-Cisl Liguria continueremo a seguire da vicino la
situazione, per tutelare l'occupazione e accompagnare la crescita
del cantiere del Muggiano».