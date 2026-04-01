Oggi nel porto di Rotterdam prende il via un progetto per migliorare l'efficienza dei servizi ferroviari

Sei operatori ferroviari hanno sottoscritto un accordo, promosso
dall'Autorità Portuale di Rotterdam, per sfruttare al meglio
la capacità sulle linee ferroviarie dello scalo portuale
olandese. L'intesa è stata firmata da Rail Force One, HSL
Netherlands, DB Cargo Nederland, RTB Cargo, LTE e Rail Cargo Group
(RCG), società che rappresentano il 70% del mercato oggetto
dell'accordo, che prevede che, in caso di carenza di capacità,
ciascuno degli operatori ferroviari possa subentrare ad un altro
nell'ambito di un piano tariffario fisso. L'obiettivo
dell'iniziativa, denominata “Track Together”, è
di prevenire la cancellazione di servizi ferroviari e ritardi
nell'arrivo e nella partenza dei treni. L'accordo entra in vigore
oggi e ha una durata iniziale di sette mesi durante i quali si
sperimenterà l'efficacia della collaborazione. Se il progetto
avrà esito positivo, verrà esteso a tutti gli
operatori in modo permanente.