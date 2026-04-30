Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
19:53 GMT+2
PORTI
Traffico trimestrale delle merci record nei porti albanesi
Nel primo trimestre di quest'anno sono state movimentate quasi 2,3 milioni di tonnellate (+38,8%)
Tirana
30 aprile 2026
Nei primi tre mesi del 2026 i porti albanesi hanno movimentato
un traffico record pari complessivamente 2,28 milioni di tonnellate
di merci, con un forte incremento del +38,8% sullo stesso periodo
dello scorso anno, di cui 2,17 milioni di tonnellate movimentate dal
solo scalo portuale di Durazzo (+39,9%).
Il traffico trimestrale dei passeggeri è ammontato a
119mila persone (+10,2%).
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore