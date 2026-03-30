Nel 2025 i volumi di merci trasportati da DB Cargo sono diminuiti del -8,1%

Nel 2025 tutte le unità operative del gruppo ferroviario
tedesco Deutsche Bahn hanno registrato un utile operativo ad
eccezione della divisione di trasporto merci e logistica DB Cargo,
il cui risultato operativo annuale è stato di segno negativo
anche se in miglioramento rispetto al 2024 a fronte, tuttavia, di
un'accentuazione della flessione dei ricavi. Questi ultimi sono
ammontati a 4,97 miliardi di euro, con un calo del -8,0% sul 2024.
Il margine operativo lordo rettificato è stato di 321 milioni
(+386,4%) e il risultato operativo rettificato è stato di -7
milioni rispetto a -357 milioni di euro nell'esercizio annuale
precedente.
Così come nei tre anni precedenti, nel 2025 i volumi di
merci trasportati da DB Cargo sono diminuiti attestandosi a 165,2
milioni di tonnellate (-8,1%).
Relativamente al settore cargo, il gruppo tedesco ha annunciato
che per raggiungere l'obiettivo della redditività entro la
fine del 2026 è necessario ridurre ulteriormente i costi.
Ricordando che è stato recentemente presentato un piano di
ristrutturazione di DB Cargo, che relativamente all'occupazione
prevede il taglio di seimila posti di lavoro
(
del 20
febbraio 2026), il gruppo ha specificato che tale relazione
evidenzia che DB Cargo è in grado di operare in modo
redditizio a lungo termine con le misure già implementate,
nonostante l'aumento dei costi e il mutamento delle condizioni di
mercato.