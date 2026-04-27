APM Terminals e Hateco realizzeranno un container terminal nel porto di Da Nang

La società terminalista APM Terminals del gruppo
armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ha intensificato
la cooperazione con la vietnamita Hateco siglando congiuntamente un
accordo con la città vietnamita di Da Nang per costruire e
gestire un nuovo terminal nel porto di Da Nang con un investimento
previsto di oltre 1,7 miliardi di dollari. Il progetto sarà
attuato in due fasi, con la prima che include la costruzione di due
banchine e la seconda di ulteriori sei banchine, per arrivare ad una
capacità di traffico annua pari ad oltre 5,7 milioni di teu.
Il nuovo terminal potrà servire navi sino ad una capacità
di 18.000 teu. L'obiettivo è di avviare l'attività
operativa all'inizio del 2029.