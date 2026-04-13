Nel 2025 il cantiere navale finlandese Meyer Turku ha registrato un fatturato record

La società finlandese di cantieristica navale Meyer Turku
ha chiuso l'esercizio annuale 2025 con un fatturato record di 2,14
miliardi di euro, in crescita del +17,2% sull'esercizio precedente.
Il margine operativo lordo è ammontato a 179,2 milioni di
euro (+12,9%), l'utile operativo a 155,6 milioni (+15,1%) e l'utile
netto a 83,8 milioni di euro (+21,6%).
Attualmente il portafoglio ordini della società è
incentrato sulle navi da crociera di classe “Icon”,
della stazza lorda di circa 250mila tonnellate, in costruzione per
conto della statunitense Royal Caribbean Cruises con cui il cantiere
finlandese ha recentemente siglato un accordo a lungo termine
(
del 23
settembre 2025). La terza nave della classe è prevista in
consegna il prossimo giugno, mentre la quarta e la quinta saranno
ultimate rispettivamente nel 2027 e nel 2028. Inoltre, Meyer Werft e
il gruppo americano hanno concordato opzioni per ulteriori due navi
della serie da consegnarsi nel 2029 e nel 2030.