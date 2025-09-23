Royal Caribbean concorda con Meyer Turku capacità per un decennio per costruire le navi Icon

Il gruppo crocieristico statunitense Royal Caribbean Cruises ha
siglato un accordo a lungo termine con il cantiere navale Meyer
Turku in base al quale il gruppo americano si assicura capacità
per costruire le proprie navi nello stabilimento finlandese nella
prossima decade. Con l'intesa Royal Caribbean ha confermato anche
l'ordine con Meyer Turku per una quinta nave da crociera di classe
“Icon” da prendere in consegna e ha concordato
un'opzione per la costruzione di una settima nave della stessa serie
che si aggiungerà alla sesta già opzionata
(
del 27
agosto
2024).
Ad oggi il cantiere navale Meyer Turku ha realizzato due navi di
classe “Icon”, la Icon of the Seas e la Star
of the Seas consegnate rispettivamente a gennaio 2024 e lo
scorso agosto, mentre la terza nave della serie, Legend of the
Seas, è prevista in consegna nell'estate del prossimo
anno. La consegna di Icon 4 è prevista per il 2027.