Macquarie Asset Management presenta un'offerta per acquisire il gruppo logistico australiano Qube Holdings

L'australiana Macquarie Asset Management ha presentato
un'offerta non vincolante per acquisire l'intero capitale della
connazionale Qube Holdings, che è il principale gruppo
logistico della nazione, concordando con quest'ultima l'avvio di
trattative in esclusiva che termineranno il primo febbraio 2026
sulla base di una proposta che prevede il pagamento di 5,20 dollari
australiani in contanti per comprare una azione della Qube, per un
valore complessivo dell'acquisizione pari a 11,6 miliardi di dollari
australiani (7,5 miliardi di dollari USA). Il prezzo proposto
rappresenta un premio del 27,8% rispetto al prezzo di 4,07 dollari
australiani delle azioni Qube di venerdì scorso.
Il consiglio di amministrazione di Qube ha sollecitato
all'unanimità gli azionisti ad accettare l'offerta del
gestore globale di asset Macquarie Asset Management, a meno che
terzi non avanzino una proposta di valore superiore e con termini
soddisfacenti per Qube.
Oltre che in Australia, Qube è attiva in Nuova Zelanda e
nel sud-est asiatico. Il gruppo ha circa 10mila dipendenti.