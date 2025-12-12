La greca CCEC ha quasi completato l'uscita dal segmento delle portacontainer

Con la recente vendita della Buenaventura Express
, la
società armatrice greca Capital Clean Energy Carriers (CCEC),
ha quasi completato l'uscita dal mercato delle navi portacontenitori
essendo rimasta proprietaria in questo segmento della sola Itajai
Express
, unità della capacità di 13.312 teu che è
noleggiata sino al 2033, con opzioni per estendere il periodo sino
al 2039, alla tedesca Hapag-Lloyd che la impiega sulla rotta tra il
Sud America e l'Asia. La Buenaventura Express
, della stessa
capacità e costruita nel 2023, è stata ceduta per
120,1 milioni di dollari e sarà consegnata all'acquirente di
cui non è stato rivelato il nome nel primo trimestre del
2026.
Da febbraio 2024, quando CCEC ha iniziato la vendita delle
proprie portacontainer, la società ha ceduto 14
portacontenitori introitando circa 814,3 milioni di dollari. Oltre
che dalla Itajai Express, la flotta della compagnia greca è
attualmente composta da 12 navi per gas naturale liquefatto
costruite tra il 2020 e il 2024 a cui si aggiungeranno ben 16 nuove
navi gasiere che CCEC prenderà in consegna tra il primo
trimestre del prossimo anno e il terzo trimestre del 2027.
Azionista di riferimento della Capital Clean Energy Carriers è
la Capital Maritime della famiglia dell'ex presidente della
compagnia, Evangelos Marinakis, che ne possiede il 47,9% del
capitale azionario.