Ocean Network Express istituisce una propria agenzia marittima in Grecia

La compagnia di navigazione Ocean Network Express (ONE) di
Singapore, nata a metà 2017 dalla fusione delle attività
di trasporto marittimo containerizzato delle giapponesi “K”
Line, MOL e NYK, ha istituito una propria agenzia marittima in
Grecia che diventerà operativa il prossimo primo dicembre. La
nuova società ONE Greece rileverà tutte le attività
svolte sinora dal Pireo e da Salonicco dall'agenzia marittima greca
E.N.A Shipping Agency che è stata costituita il primo aprile
2018 dalle greche Romilos J. Davelopoulos Maritime & Commercial
Co. e Scandinavian Near East Agency (SNEAL) espressamente quale
rappresentante dei servizi della ONE in Grecia.