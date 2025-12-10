Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
21:24 GMT+1
PORTI
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nei porti di Napoli e Salerno ha segnato incrementi del +0,5% e +2,5%
Crocieristi in crescita rispettivamente del +1,4% e +76,1%
Napoli
10 dicembre 2025
Nel terzo trimestre di quest'anno i porti di Napoli e Salerno
hanno movimentato complessivamente 8,18 milioni di tonnellate di
merci, con un incremento del +1,3% sul periodo luglio-settembre del
2024. Il solo scalo portuale del capoluogo campano ha movimentato un
totale di 4,94 milioni di tonnellate di carichi, con una lieve
crescita del +0,5% generata dal rialzo del +3,9% delle rinfuse
liquide attestatesi a 1,71 milioni di tonnellate, di cui 1,41
milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+2,1%),
252mila tonnellate di prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o
compressi e gas naturale (+7,9%) e 45mila tonnellate di altre
rinfuse liquide (+58,2%). Il traffico delle merci varie è
diminuito del -1,0% a 2,97 milioni di tonnellate, di cui 1,27
milioni di tonnellate di rotabili (-0,8%) e 1,70 milioni di
tonnellate di merci in container (-1,2%) realizzate con una
movimentazione di contenitori pari a 153mila teu (-1,7%), inclusi
144mila teu in import-export (-5,1%) e 9mila teu in trasbordo
(+144,1%). Le rinfuse secche sono ammontate a 252mila tonnellate
(-3,3%), di cui 82mila tonnellate di cereali (+36,3%), 71mila
tonnellate di prodotti metallurgici, minerali di ferro, minerali e
metalli non ferrosi (-34,3%) e 99mila tonnellate di altre rinfuse
solide (+7,5%).
A Napoli la crescita complessiva dello 0,5% del traffico è
stata generata dall'aumento del +1,7% dei carichi allo sbarco che
sono risultati pari a a 3,16 milioni di tonnellate, mentre quelli
all'imbarco, pari a 1,78 milioni di tonnellate, hanno registrato una
flessione del -1,5%.
Nel porto di Salerno la crescita del traffico totale è
stata più accentuata essendo state movimentate 3,24 milioni
di tonnellate (+2,5%), di cui 1,77 milioni di tonnellate allo sbarco
(+2,4%) e 1,47 milioni di tonnellate all'imbarco (+2,7%). Il volume
globale delle merci varie è stato di 3,11 milioni di
tonnellate (+2,2%), di cui 1,67 milioni di tonnellate di rotabili
(-9,5%), 1,20 milioni di tonnellate di merci containerizzate
(+24,3%) realizzate con una movimentazione di container pari a
102mila teu (+26,3%), inclusi 82mila in import-export (+26,3%) e
20mila in trasbordo (+15,8%), e 240mila tonnellate di altre merci
varie (+2,4%). Le rinfuse solide sono aumentate del +10,7% a 130mila
tonnellate.
Relativamente al traffico dei passeggeri, a Napoli i crocieristi
sono stati 767mila (+1,4%), di cui 112mila allo sbarco-imbarco
(+13,3%) e 655mila in transito (-0,4%), i passeggeri dei traghetti
sono stati 470mila (-0,7%) e quelli dei servizi marittimi locali
2,64 milioni (+1,0%). A Salerno i crocieristi sono stati 50mila
tutti in transito (+76,1%), i passeggeri dei traghetti 34mila
(-2,7%) e i passeggeri dei servizi locali 544mila (+4,3%).
Nei primi nove mesi del 2025 i due porti hanno movimentato
globalmente 23,91 milioni di tonnellate di merci, con una
diminuzione del -0,8% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui
14,38 milioni di tonnellate movimentate dallo scalo portuale di
Napoli (-0,4%) e 9,53 milioni di tonnellate da quello di Salerno
(-1,4%).
