MPCC ordina in Cina quattro nuove portacontainer da 4.500 teu

La norvegese MPC Container Ships ha ordinato al cantiere navale
cinese Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co. la costruzione di
quattro portacontainer da 4.500 teu che saranno prese in consegna a
partire dal primo semestre del 2028. Il prezzo unitario contrattuale
per ciascuna nave è di 58 milioni di dollari e l'accordo
include opzioni per la costruzione di due ulteriori navi dello
stesso tipo al medesimo prezzo. MPCC ha reso noto di aver già
posto a noleggio le quattro nuove portacontenitori per dieci anni,
con opzioni per l'estensione del periodo, presso una primaria
compagnia di navigazione di linea. Inoltre, l'azienda norvegese ha
specificato che i periodi iniziali di noleggio si prevede
genereranno ricavi pari a circa 375 milioni di dollari e un EBITDA
di 242 milioni.