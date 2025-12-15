Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Nei primi 11 mesi del 2025 il porto di Singapore ha movimentato oltre 40,7 milioni di container (+8,5%)
Il traffico complessivo delle merci è diminuito del -1,1%
15 dicembre 2025
Lo scorso mese il porto di Singapore ha movimentato 50,46
milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +0,8% sul
novembre 2024 frenata dalla diminuzione del -10,3% del traffico di
idrocarburi che è ammontato a 14,71 milioni di tonnellate. Le
altre rinfuse sono cresciute del +6,5% salendo a 2,57 milioni di
tonnellate. Nel settore dei contenitori il traffico è stato
di 30,57 milioni di tonnellate (+6,7%) ed è stato realizzato
con una movimentazione di container pari a 3,70 milioni di teu
(+10,9%). Le merci convenzionali hanno totalizzato 2,60 milioni di
tonnellate (+0,5%).
Nei primi 11 mesi del 2025 il traffico complessivo si è
attestato a 563,40 milioni di tonnellate, con un calo del -1,1%
sullo stesso periodo dello scorso anno. Le merci containerizzate
sono state pari a 335,61 milioni di tonnellate (-1,0%) e sono state
realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 40,74
milioni di teu (+8,5%). Le merci convenzionali hanno registrato un
rialzo del +15,5% essendo state pari a 28,33 milioni di tonnellate.
Gli idrocarburi, con 170,45 milioni di tonnellate, hanno segnato una
flessione del -4,4%, mentre le altre rinfuse, con 29,00 milioni di
tonnellate, sono aumentate del +4,6%.
Nei primi 11 mesi di quest'anno le vendite di combustibili
navali nel porto asiatico sono state pari a 51,27 milioni di
tonnellate (+2,3%), tra sui principalmente 26,00 milioni di
tonnellate di olio combustibile intermedio con contenuto di zolfo
inferiore allo 0,50% (-4,2%), 19,59 milioni di tonnellate di marine
fuel oil (+7,2%) e 3,83 milioni di tonnellate di olio combustibile
intermedio con contenuto di zolfo inferiore allo 0,1% (+12,0%).
