Vard ha siglato un accordo di cooperazione con l'istituto di ricerca norvegese Norce

Vard, la società controllata dal gruppo Fincantieri che è
specializzata nella costruzione di navi per l'industria offshore, ha
siglato un memorandum of understanding con la Norce, il principale
istituto di ricerca norvegese, per cooperare nel campo della ricerca
e dell'innovazione trattando temi come quelli della progettazione e
costruzione navale, della manutenzione a bordo e subacquea, della
tecnologia dei droni per navi e delle tecnologie sottomarine, con
particolare attenzione alle navi standardizzate previste per la
Marina Militare Norvegese. La cooperazione, che amplia e consolida i
rapporti già in atto tra le due parti, includerà anche
soluzioni per il controllo da remoto per imbarcazioni con equipaggio
ridotto, le tecnologie energetiche a emissioni zero e l'applicazione
di soluzioni di intelligenza artificiale e di sicurezza informatica
per il settore marittimo.