Ingenti risorse per l'espansione del porto di Bremerhaven, anche per scopi militari

Il governo federale tedesco ha stanziato circa 1,35 miliardi di
euro per l'espansione del porto di Bremerhaven con lo scopo di
potenziarlo quale hub logistico e marittimo anche con lo scopo di
renderlo utilizzabile per scopi militari e soddisfare le crescenti
esigenze della NATO e del Piano Operativo Tedesco, il piano per la
difesa delle infrastrutture della Germania. Il progetto di
finanziamento è stato approvato ieri dalla Commissione
Bilancio del Bundestag.
«Si tratta di gran lunga - ha sottolineato il sindaco di
Brema, Andreas Bovenschulte - del più grande finanziamento
che il governo federale abbia mai erogato per un progetto nel Land
di Brema». «L'ottenimento di questo finanziamento per
Bremerhaven - ha aggiunto - è esito di uno sforzo concertato
in pieno stile bremano. Noi di Brema abbiamo costantemente
sottolineato l'importanza strategica dei nostri porti per tutta la
Germania ed ora ciò sta dando i suoi frutti».
Nelle prossime settimane il Land di Brema, il Ministero della
Difesa e le forze armate tedesche dovranno coordinare il quadro per
il finanziamento e definire le misure specifiche.