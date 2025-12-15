ICTSI potenzierà il container terminal Rio Brasil Terminal del porto di Rio de Janeiro

Il gruppo terminalista filippino ICTSI ha annunciato un
investimento di 948 milioni di real brasiliani (175 milioni di
dollari) per ampliare e modernizzare il container terminal Rio
Brasil Terminal del porto di Rio de Janeiro. Secondo le previsioni,
il progetto sarà attuato entro il 2029 e consentirà di
incrementare del 70,5% la capacità di traffico del terminal
che salirà dagli attuali 440mila teu a 750mila teu all'anno.
Un investimento di circa 414,4 milioni di real sarà destinato
alla realizzazione di lavori infrastrutturali, che consentiranno gli
scali di navi portacontenitori Panamax e post-Panamax della
lunghezza sino a 366 metri e della capacità di oltre 13.000
teu, mentre 533,5 milioni di real saranno utilizzati per l'acquisto
di attrezzature, incluse due nuove gru ship-to-shore che si prevede
saranno prese in consegna a metà del prossimo anno.
Nei primi dieci mesi di quest'anno il porto di Rio de Janeiro ha
movimentato quasi 14,0 milioni di tonnellate di merci, con un
incremento del +21,2% sul corrispondente periodo del 2025. Il solo
traffico containerizzato è stato pari a 769.978 teu (-0,4%).