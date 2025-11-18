Domenica è stato inaugurato l'ampliamento del Suez Canal Container Terminal

Domenica, alla presenza del presidente egiziano Abdel Fattah
El-Sisi, è stato inaugurato l'ampliamento del terminal per
contenitori Suez Canal Container Terminal (SCCT) del porto di East
Port Said che è stato realizzato con un investimento di 500
milioni di dollari
(
del 16
novembre
2022). Il progetto ha comportato la realizzazione di
una nuova banchina di 955 metri lineari e di aree di piazzale per
510mila metri quadri che accrescono la capacità di traffico
annua del terminal di 2,2 milioni di teu elevandola a complessivi
sette milioni di teu.