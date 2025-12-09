Unifeeder, P&O Ferrymasters e P&O Maritime Logistics saranno poste sotto l'unico brand DP World

Il gruppo DP World di Dubai porrà sotto l'unico marchio
DP World le tre società integralmente controllate Unifeeder,
che opera servizi di trasporto marittimo feeder e short-sea, P&O
Ferrymasters, che opera servizi logistici e servizi di trasporto
multimodale, e P&O Maritime Logistics, che opera servizi
marittimi per l'industria offshore e offre servizi portuali e di
trasporto.
Le tre società costituiranno rispettivamente le nuove
divisioni Shipping Solutions, Multimodal Solutions e Maritime
Solutions. La prima divisione ha una flotta di 150 portacontainer
della capacità compresa fra 350 e 8.500 teu; la seconda
gestisce oltre cento connessioni ferroviarie in Europa, opera 14
inland terminal e offre servizi alle merci; la terza divisione ha
una flotta di più di 400 unità navali.