Nel 2025 il porto di La Spezia ha movimentato 12,6 milioni di tonnellate di merci (+3,3%)

Nel 2025 il porto di La Spezia ha movimentato 12,62 milioni di
tonnellate di merci, con un incremento del +3,3% sull'anno
precedente determinato dall'aumento dei carichi allo sbarco, pari a
5,64 milioni di tonnellate, che ha più che compensato la
diminuzione del -4,0% di quelli all'imbarco scesi a 6,98 milioni di
tonnellate. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale ha reso noto, inoltre, che il rialzo annuale è
stato guidato dalla decisa ripresa dalle rinfuse liquide allo sbarco
che hanno registrato un totale di 1,52 milioni di tonnellate di
prodotti energetici (+92,6%), di cui 1,33 milioni di tonnellate di
gas naturale liquefatto (+97,5%) e 191mila di prodotti petroliferi
raffinati (+64,0%). L'aumento ha compensato la riduzione di oltre
300mila tonnellate del traffico delle merci varie, con il traffico
dei container che, pari a 1.217.461 teu, ha segnato una flessione
del -1,7% causata dalla riduzione del -12,4% dei volumi
containerizzati (293.990 teu) movimentati nel solo quarto trimestre
del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
L'AdSP, inoltre, ha evidenziato la consistenza della quota di
traffico delle merci movimentato nel 2025 via ferrovia che è
stato di di 3.143.987 tonnellate di merci e 7.352 treni movimentati,
risultato che - ha sottolineato l'ente - conferma il posizionamento
dello scalo spezzino ai vertici della classifica dei porti italiani
anche in una fase che vede un sensibile calo della componente
intermodale ferroviaria a livello nazionale.
Lo scorso anno il porto di Marina di Carrara ha movimentato 4,83
milioni di tonnellate, traffico in lieve calo rispetto al 2024 che
ha registrato un aumento delle rinfuse solide attestatesi a 657mila
tonnellate (-17,2%) e una diminuzione delle merci varie con 4,17
milioni di tonnellate (-2,9%) di cui 1,38 milioni di carichi
containerizzati (+3,5%) per 106.054 teu movimentati (+2,7%), 2,13
milioni di rotabili (+7,9%) e 652mila tonnellate di altre merci
varie (-33,6%).
Nel 2025 il traffico crocieristico nei due porti liguri ha
segnato un nuovo record di passeggeri in transito sfiorando i
760mila crocieristi complessivi (+13,6%), di cui 736mila sbarcati
alla Spezia (+16,8%).
Intanto, venerdì prossimo a partire dalle ore 9.00 presso
la Sala Pozzoli di Confindustria La Spezia si terrà l'evento
formativo dedicato a “Accertamento e Contenzioso Doganale”
organizzato dall'Associazione dei Doganali della Spezia (ASPEDO) e
dal Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali della
Liguria. Durante l'incontro sarà presentato il volume
“Accertamento e Contenzioso Doganale”, alla presenza
degli autori: Serena Pellegri (“La nuova geografia dei
controlli doganali”); Giorgia Orsi (“I ricorsi in
materia doganale alla Corte di giustizia dell'Unione europea”);
Gabriele Damascelli (“L'attività dell'OLAF e l'utilizzo
dei valori statistici nell'accertamento doganale per la Corte UE).
Inoltre, interverranno Elvio La Tassa (capo Area programmazione e
consuntivazione - Ufficio ADM Liguria 2 - “ADM accertamento e
semplificazioni… il punto di equilibrio”) e Andrea
Dolcino (responsabile Area legale e contenzioso - Ufficio ADM
Liguria 2 - “Nuove forme di tutela del contribuente nel
processo tributario”).