Il porto di Taranto è stato visitato da una delegazione della giapponese FLOWRA

Come tappa d'apertura del proprio tour istituzionale in Italia,
una delegazione della giapponese FLOWRA (Floating Offshore Wind
Research Association) ha visitato il porto di Taranto dove i vertici
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio hanno
illustrato i principali progetti infrastrutturali in corso volti a
fare dello scalo pugliese il polo di riferimento nazionale per
l'eolico offshore galleggiante. «La visita della delegazione
FLOWRA - ha evidenziato il presidente dell'AdSP, Giovanni Gugliotti
- rappresenta un'occasione fondamentale per tessere nuove relazioni
internazionali. Taranto suscita un interesse crescente presso i
principali player mondiali dell'energia. È un'opportunità
che il territorio deve cogliere con determinazione, specialmente
alla luce dell'avvio del procedimento di assegnazione delle risorse
finanziarie stanziate dal MASE con il decreto interministeriale n.
167 del 4 luglio 2025».