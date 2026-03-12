Grimaldi ha preso in consegna la nuova PCTC Grande Seoul

Ieri a Shanghai il gruppo Grimaldi ha preso in consegna la
Grande Seoul
, nuova nave Pure Car & Truck Carrier
commissionata ai cantieri Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. (SWS)
e China Shipbuilding Trading Co. (CSTC) del gruppo China State
Shipbuilding Corporation (CSSC). Per la flotta del gruppo
armatoriale partenopeo si tratta della nona unità
ammonia-ready, ossia predisposta per il futuro utilizzo
dell'ammoniaca come carburante alternativo.
Lunga 200 metri, larga 38 metri e con una stazza lorda di circa
77.500 tonnellate, la Grande Seoul è stata progettata
per il trasporto di veicoli - auto, Suv, furgoni, sia elettrici che
alimentati da combustibili tradizionali - oltre ad altri tipi di
carico rotabile. La nave offre una capacità di carico pari a
9.241 ceu e dispone di quattro ponti adibiti anche al trasporto di
merci rotabili di grandi dimensioni, inclusi carichi pesanti fino a
250 tonnellate e con un'altezza massima di 6,5 metri.
Nei prossimi giorni, la Grande Seoul lascerà la
Cina per intraprendere il suo viaggio inaugurale sul servizio
Asia-Europe partendo da Shanghai (Taicang) con un carico composto da
oltre 6.200 auto e circa 1.600 metri lineari di altri rotabili, con
destinazione nei porti di Anversa (Belgio), Portbury (Regno Unito) e
Vigo (Spagna).