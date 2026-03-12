Sostegno di Commissione UE e BEI ai progetti di investimento dei porti di piccole e medie dimensioni

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la Commissione
Europea lanceranno un nuovo programma di formazione tecnica
concepito per servire numerosi porti di piccole e medie dimensioni
posti sulla rete transeuropea dei trasporti TEN-T, con l'obiettivo
di migliorare la loro capacità di preparare progetti di
investimento di alta qualità, tecnicamente ed economicamente
solidi. Il programma ricade nell'ambito del mandato di consulenza
tecnica JASPERS creato dalla Commissione e dalla BEI ed è
supportato da un accordo di contributo congiunto delle due parti che
fornisce sostegno finanziario dal Meccanismo per collegare l'Europa
e dai Fondi della Politica di Coesione.
In particolare, l'iniziativa mira specificamente a garantire che
i progetti siano predisposti in linea con gli obiettivi politici
dell'UE quali sostenibilità, resilienza, digitalizzazione e
miglioramento della connettività. Gli esperti di BEI Advisory
forniranno assistenza personalizzata e condivideranno le proprie
competenze attraverso una serie strutturata di webinar in diretta e
workshop interattivi su vari argomenti, consentendo ai porti di
piccole e medie dimensioni in tutta l'UE di trasformare le priorità
strategiche in canali di investimento concreti e maturi. Rafforzando
la capacità amministrativa a livello locale, si faciliterà
anche l'accesso ai finanziamenti dell'UE e della BEI e verranno
accelerati gli investimenti portuali prioritari sia per l'attuale
che per i prossimi periodi di programmazione.