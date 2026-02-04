L'olandese Portwise è stata comprata dalla connazionale Haskoning

La società di consulenza ingegneristica olandese
Portwise, presente principalmente nel mercato dei porti e dei
terminal portuali dove offre soluzioni per l'ottimizzazione delle
operazioni terminalistiche attraverso l'automazione e
l'elettrificazione, è stata acquisita dalla connazionale
Haskoning, gruppo che opera con un raggio d'azione più ampio
che, oltre al settore marittimo-portuale e del trasporto aereo,
include quelli industriale, infrastrutturale, informatico,
immobiliare e altri segmenti commerciali e produttivi.