Sottoscritto il rinnovo del contratto di lavoro per i dirigenti di aziende di trasporti e logistica

Oggi Manageritalia e Confetra hanno sottoscritto il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende
di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di
trasporto combinato, con decorrenza dal prossimo primo gennaio e
validità fino al 31 dicembre 2028. Il contratto riguarda
circa mille dirigenti in un settore che rappresenta circa il 9% del
Pil nazionale.
L'accordo, dal lato retributivo, prevede un aumento lordo
mensile a regime di 750 euro suddiviso in tre tranche che
scatteranno il primo gennaio di ogni anno (300 euro dal 2026, 230
dal 2027 e 220 dal 2028). Relativamente al welfare, sono previsti un
credito welfare annuale di 2.000 euro, il potenziamento del fondo
Mario Negri, la conferma dei valori di universalità delle
coperture assicurative dell'Antonio Pastore e la revisione delle
agevolazioni contributive contrattuali.
Le parti hanno evidenziato che la firma in prossimità
della scadenza naturale del contratto, fissata per il 31 dicembre
2025, rappresenta una scelta di responsabilità e di visione
strategica volta a garantire stabilità, continuità e
qualità nelle relazioni sindacali, e un segnale forte in un
contesto economico ancora incerto, che tutela il potere d'acquisto
dei manager e consente alle imprese una pianificazione efficace dei
costi del lavoro. Ma - hanno sottolineato Manageritalia e Confetra -
le vere novità sono l'ulteriore investimento in welfare e
l'innovazione sul tema dell'invecchiamento attivo al lavoro e misure
per genitorialità e parità di genere, gli incentivi
all'autoformazione e per la fruizione delle ferie.
«Si tratta - ha commentato il presidente di Manageritalia,
Marco Ballarè - di un accordo equilibrato, che permetterà
ai dirigenti interessati di recuperare in parte gli effetti
dell'impennata inflazionistica degli ultimi anni, senza pesare
eccessivamente sulle imprese. Un passo importante per la
competitività del settore logistico determinante per crescita
del Paese». «Si tratta - ha aggiunto il presidente
Conferta, Carlo De Ruvo - di un ottimo risultato che credo soddisfi
in egual misura sia le aziende che i dirigenti».