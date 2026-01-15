La turca Kuzey Star Shipyard costruirà un cantiere navale nel porto siriano di Tartous

La siriana General Authority for Ports and Customs, creata alla
fine del 2025, ha siglato un accordo con il cantiere navale turco
Kuzey Star Shipyard per avviare attività di costruzione
navale in Siria nell'ambito degli standard internazionali del
settore. Ne ha dato notizia l'agenzia di stampa siriana “Sana”
spiegando che l'intesa prevede la costruzione di un cantiere navale
nel porto di Tartous nel quadro di un contratto del tipo
build-operate-transfer. L'intesa, della durata di 30 anni, prevede
che la società turca investa almeno 190 milioni di dollari
nei primi cinque anni per la realizzazione dello stabilimento
navalmeccanico. Inoltre, l'accordo prevede che Kuzey Star Shipyard
applichi una riduzione del 20% sul prezzo dei servizi di costruzione
e di riparazione di navi governative siriane e chiede all'azienda di
generare 1.700 posti di lavoro diretti e 3.500 indiretti, di cui
almeno il 95% per i cittadini siriani.