Norwegian Cruise Line Holdings ordina tre nuove navi da crociera a Fincantieri

Il gruppo crocieristico statunitense Norwegian Cruise Line
Holdings (NCLH) ha ordinato all'italiana Fincantieri la
progettazione e la costruzione di tre navi da crociera destinate ai
tre marchi del gruppo americano: Norwegian Cruise Line, Oceania
Cruises e Regent Seven Seas Cruises. Una delle tre nuove navi sarà
gemella della Oceania Sonata
, un'altra sarà gemella
della Seven Seas Prestige
e la terza sarà gemella
delle navi recentemente commissionate dalla NCLH alla stessa Fincantieri
(
del 5
febbraio
2025).
Le tre navi saranno realizzate in Italia e verranno consegnate
tra il 2036 e il 2037. La nuova nave per Norwegian Cruise Line avrà
una stazza lorda di circa 227.000 tonnellate e oltre 5.000 posti
letto. L'unità ultra-lusso destinata a Regent Seven Seas
Cruises avrà una stazza lorda di 77.000 tonnellate e circa
822 posti letto. La nave per Oceania Cruises avrà una stazza
lorda di 86.000 tonnellate e una capacità di circa 1.390
posti letto.
La nuova commessa porta a 17 il totale delle nuove navi in
ordine da parte di NCLH, di cui otto navi in costruzione entro il
2037 per Norwegian Cruise Line, cinque nuove navi per Oceania
Cruises in consegna entro il 2037 e quattro nuove navi per Regent
Seven Seas Cruises in consegna entro il 2036.