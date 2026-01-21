Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
PORTI
A novembre 2025 il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è calato del -5,5%
I due scali hanno registrato variazioni percentuali rispettivamente del -7,5% e +0,6%
Genova
21 gennaio 2026
Lo scorso novembre i porti di Genova e Savona-Vado Ligure hanno
movimentato complessivamente 4,89 milioni di tonnellate, con un calo
del -5,5% sul novembre 2024 determinato dalla riduzione dei volumi
totalizzati dallo scalo portuale del capoluogo ligure che sono
ammontati a 3,65 milioni di tonnellate (-7,5%), di cui 2,54 milioni
di tonnellate nel solo bacino portuale di Genova (-11,1%) e 1,11
milioni di tonnellate in quello di Pra' (+1,9%), mentre nel bacino
portuale di Savona il traffico è stato di 438mila tonnellate
(+0,9%) e in quello di Vado Ligure di 438mila tonnellate (-8,8%) a
cui si aggiungono 509mila tonnellate di prodotti petroliferi
movimentati al campo boe in rada (+6,8%).
Complessivamente nei due porti liguri il traffico di merci varie
si è attestato a 3,42 milioni di tonnellate (-0,3%), di cui
2,26 milioni di tonnellate di merci containerizzate (-4,5%)
realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 252.558 teu
(-0,2%), 1,07 milioni di tonnellate di rotabili (+10,8%) e 90mila
tonnellate di altri carichi (-9,5%). Nel settore delle rinfuse
solide il traffico commerciale è stato di 196mila tonnellate
(-23,7%) e quello industriale di 88mila tonnellate (+12,6%). In
flessione il traffico di oli minerali sceso a 1,06 milioni di
tonnellate (-16,1%) così come quello delle altre rinfuse
liquide che ha totalizzato 71mila tonnellate (-15,2%), incluse
37mila tonnellate di oli vegetali e vino (+45,6%) e 34mila
tonnellate di prodotti chimici (-41,3%). Le forniture di bunker e di
provviste di bordo sono state pari a 55mila tonnellate (-13,8%).
A novembre scorso il traffico dei passeggeri ha registrato una
crescita del +15,1%, con 208mila crocieristi (+17,3%) e 56mila
passeggeri dei traghetti (+7,5%).
Nei primi undici mesi del 2025 il traffico complessivo delle
merci è stato di 57,84 milioni di tonnellate, con una
diminuzione del -1,4% sullo stesso periodo dell'anno precedente, di
cui 43,54 milioni di tonnellate movimentate nel porto di Genova
(-2,3%) e 14,29 milioni di tonnellate in quello di Savona-Vado
Ligure (+1,7%). Il totale delle merci in container è stato di
24,72 milioni di tonnellate (-0,1%) con una movimentazione di
contenitori pari a 2.763.150 teu (+6,1%) e quello delle altre merci
varie di 12,05 milioni di tonnellate (-3,9%). Le rinfuse solide
commerciali sono state 2,17 milioni di tonnellate (-3,1%) e quelle
industriali 892mila tonnellate (+45,9%). Nel comparto delle rinfuse
liquide sono state movimentate 16,32 milioni di tonnellate di oli
minerali (-3,6%) e 875mila tonnellate di altri carichi (+6,6%).
Forniture di bunker e di provviste di bordo sono ammontate a 718mila
tonnellate (+5,3%). Nel segmento dei passeggeri, i crocieristi sono
stati 2,29 milioni (+4,7%) e i passeggeri dei traghetti 2,53 milioni
(-4,2%).
