SBB CFF FFS Cargo ha venduto 31 locomotive alla Nordic
Re-Finance, azienda svedese attiva nel segmento del noleggio di
locomotive. Si tratta di mezzi del tipo Re 482 (Bombardier Traxx)
che la società ferroviaria svizzera ha acquistato tra il 2004
e il 2005 per impiegarli sull'asse europeo nord-sud. Dal 2010 le
locomotive sono state noleggiate alla neocostituita SBB Cargo
International. Oltre alle 31 locomotive di linea, Nordic Re-Finance
rileva anche l'attuale contratto di noleggio dei mezzi con SBB Cargo
International.
La società elvetica ha reso noto che in futuro FFS Cargo
Svizzera si concentrerà sistematicamente sulla propria
flotta, rinunciando a gestire locomotive di terzi, con l'obiettivo
di rinnovare completamente il proprio materiale rotabile entro il
2040. Al 31 dicembre scorso FFS Cargo Svizzera era proprietaria di
circa 200 locomotive di linea di sei diverse tipologie e l'azienda
prevede di dotarsi entro il 2035 solamente di locomotive di linea
prodotte dalla fabbrica spagnola della Stadler Rail Valencia S.A.U.
Nel frattempo, le locomotive giunte al termine del loro ciclo di
vita verranno vendute o destinate alla demolizione.