Nuovo record annuale del traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore

Nel 2025 il traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di
Singapore ha segnato un nuovo record essendo transitate nell'area
oltre 102mila navi, con un incremento del +8,7% sull'anno precedente
quando era stato registrato il precedente picco storico. Il nuovo
record è stato raggiunto grazie al numero mai così
elevato delle principali tipologie di navi che hanno attraversato
gli Stretti, che sono una delle primarie arterie marittime mondiali.
In particolare, lo scorso anno è stato totalizzato un nuovo
record di transiti di portacontainer che hanno raggiunto quasi le
27mila unità (+6,9%) e nuovi record sono stati segnati dalle
rinfusiere con 21mila unità (+7,2%), dalle Very Large Crude
Carrier con 10mila unità (+6,6%) e dalle altre navi cisterna
con 22mila unità (+8,5%). Tra le principali tipologie di
naviglio, nel 2025 hanno accusato un calo i transiti di navi per gas
naturale liquefatto e per gas di petrolio liquefatto che sono scesi
a meno di 5mila unità (-1,8%).