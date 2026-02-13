Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Meyer Turku ha completato la progettazione di una nave da crociera a zero emissioni nette
Il combustibile principale è il biometanolo
Turku
13 febbraio 2026
Il cantiere navale finlandese Meyer Turku ha annunciato il
completamento della progettazione di una nave da crociera a zero
emissioni nette che è stata sviluppata nell'ambito del
progetto Avatar che ha l'obiettivo di ridurre di oltre il 90%
l'impronta di carbonio del ciclo di vita della nave rispetto al
valore di riferimento definito dall'International Maritime
Organization. Il progetto è stato portato avanti nel quadro
di NEcOLEAP, il programma quadriennale di ricerca e sviluppo di
Meyer Turku cofinanziato dall'agenzia federale governativa Business
Finland.
Meyer Turku ha evidenziato che il concept della nave incorpora
tecnologie e soluzioni che si prevede saranno tecnologicamente
sostenibili e disponibili entro il 2030 e che dal progetto sono
state deliberatamente escluse tecnologie più sperimentali o
in fase iniziale. Liina Vahala, responsabile dello Sviluppo Prodotti
di Meyer Turku, ha spiegato che il risultato delle zero emissioni
nette è il risultato della somma di diverse misure
complementari: «nessuna soluzione singola - ha specificato - è
sufficiente: ad esempio, il semplice cambio di combustibile non
raggiungerà l'impatto desiderato».
Quanto al combustibile, quello scelto per il progetto Avatar è
il biometanolo, per il quale si prevede un aumento della sua
disponibilità e delle sue prestazioni ambientali durante
tutto il ciclo di vita della nave. Il concept della nave utilizza
anche la tecnologia di propulsione assistita dal vento e pannelli
solari. Il design si caratterizza anche per una struttura più
snella e leggera nonché per una migliore efficienza
energetica degli spazi a bordo: ad esempio, unità di
trattamento dell'aria più efficienti dal punto di vista
energetico consentiranno una riduzione di circa il 50% del
fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffreddamento sui
ponti delle cabine. Inoltre, materiali sostenibili e un utilizzo
ottimizzato dello spazio contribuiscono ulteriormente a ridurre le
emissioni totali del ciclo di vita della nave.
