Invariato il volume di traffico delle merci nel porto di Koper nel 2025

Lo scorso anno il porto di Koper ha movimentato 23,0 milioni di
tonnellate di merci, volume invariato rispetto all'anno precedente
grazie all'aumento dei traffici di container e rotabili che ha
compensato il calo delle rinfuse e delle merci convenzionali. Luka
Koper, la società che gestisce lo scalo sloveno, ha reso noto
oggi che nel 2025 il traffico dei contenitori è ammontato a
11,0 milioni di tonnellate, con un incremento del +7,3% sull'anno
precedente, ed è stato realizzato con una movimentazione di
container pari a 1.272.161 teu (+12,2%). Più contenuta la
crescita dei rotabili che, con 1,6 milioni di tonnellate, hanno
registrato un rialzo del +4,9%. La diminuzione delle rinfuse ha
riguardato sia i carichi liquidi che quelli solidi scesi
rispettivamente del -9,7% e -4,6% a 4,4 milioni e 5,0 milioni di
tonnellate. Le merci convenzionali sono state quasi 1,1 milioni di
tonnellate (-10,6%).
Nel solo quarto trimestre del 2025 lo scalo portuale sloveno ha
movimentato globalmente quasi 5,9 milioni di tonnellate di merci,
con una flessione del -1,0% sullo stesso periodo del 2024. Nel
settore delle merci containerizzate il traffico è stato di
oltre 2,7 milioni di tonnellate (+2,6%) con una movimentazione di
contenitori pari a 321.536 teu (+8,0%). Nel comparto delle merci
varie sono state movimentate anche 414mila tonnellate di rotabili
(-3,0%) e 272mila tonnellate di merci convenzionali (-18,2%). Le
rinfuse liquide si sono attestate a meno di 1,2 milioni di
tonnellate (-1,6%) e quelle solide a 1,3 milioni di tonnellate
(-2,8%).