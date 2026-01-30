Ulteriore flessione delle performance finanziarie trimestrali della ONE

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno è proseguito il
trend di flessione dei risultati finanziari della compagnia di
navigazione containerizzata Ocean Network Express (ONE), con ricavi
che nel periodo sono ammontati a 4,07 miliardi di dollari, in calo
del -15,9% sul corrispondente periodo del 2024. Il margine operativo
lordo è stato di 536 milioni (-66,1%). Risultato operativo e
risultato economico netto sono discesi in territorio negativo avendo
registrato diminuzioni del -108,0% e -107,6% ed essendosi attestati
a -84 e -88 milioni di dollari.
Nel periodo ottobre-dicembre del 2025 la flotta della
singaporiana ONE ha trasportato merci in container per un totale
pari ad oltre 3,2 milioni di teu, invariato rispetto allo stesso
trimestre dell'anno precedente.
Nei primi nove mesi dell'esercizio fiscale 2025, terminati lo
scorso 31 dicembre, la compagnia ha totalizzato ricavi pari a 12,6
miliardi di dollari, in diminuzione del -15,7% sullo stesso periodo
dell'esercizio precedente. Il margine operativo lordo è stato
di 2,0 miliardi (-60,8%), l'utile operativo di 236 milioni (-93,4%)
e l'utile netto di 283 milioni di dollari (-92,8%). Nel periodo la
flotta della ONE ha trasportato più di 9,7 milioni di teu
(+0,6%).