Alessandro Becce è il nuovo segretario generale
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. La
nomina è stata approvata all'unanimità dal Comitato di
gestione dell'ente nella prima riunione dell'organo nell'ambito del
mandato del presidente Domenico Bagalà. Becce, già
presidente dell'Autorità Portuale di Savona nel quadriennio
2000-2004, ha ricoperto cariche apicali nelle società
portuali Contship Italia, Vecon (gruppo PSA), F2i Holding Portuale e
San Cataldo Container Terminal (gruppo Yilport).
Presiedendo le riunioni dell'Organismo di partenariato della
risorsa mare e del Comitato di gestione, Bagalà ha illustrato
ai presenti i punti cardine del proprio mandato quadriennale e,
riferendosi all'andamento dei traffici e alle previsioni molto
incerte per il 2026, ha richiamato l'attenzione e la sensibilità
sulla necessità di agire coralmente per chiedere
l'eliminazione permanente dell'applicazione al settore marittimo
dell'ETS, il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE, per
le isole minori e maggiori.