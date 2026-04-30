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TRASPORTO MARITTIMO
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi del gruppo COSCO sono diminuiti del -10,6%
Nel periodo la flotta di portacontainer ha trasportato più di 6,9 milioni di teu (+6,7%)
Hong Kong
30 aprile 2026
Nel primo trimestre del 2026 il gruppo armatoriale cinese COSCO
Shipping Holdings Co. ha registrato ricavi pari a 51,8 miliardi di
yuan (7,6 miliardi di dollari), con una flessione del -10,6% sullo
stesso periodo dello scorso anno che è stata determinata
principalmente dalla riduzione dei ricavi dell'attività core
business, quella del trasporto marittimo containerizzato, che ha
totalizzato ricavi pari a 49,6 miliardi di yuan (-11,2%). L'utile
operativo è ammontato a 8,5 miliardi di yuan (-49,2%), con un
contributo di quasi 7,0 miliardi dallo shipping containerizzato
(-52,8%). L'utile netto è stato di 6,9 miliardi di yuan
(-48,0%), di cui 5,5 miliardi generati dall'attività nel
settore del trasporto containerizzato via mare (-53,3%).
Nei primi tre mesi di quest'anno la flotta di portacontainer del
gruppo ha trasportato volumi di carico pari complessivamente ad
oltre 6,9 milioni di teu, in crescita del +6,7% sul primo trimestre
del 2025, e tale attività ha generato ricavi pari 45,1
miliardi di yuan (-12,8%). Il maggior volume di traffico, pari a 2,3
milioni di teu (+6,1%), è stato trasportato sulle rotte
intra-asiatiche, e in questo mercato i ricavi sono stati pari a 13,2
miliardi di yuan (-1,2%). Sulle rotte nazionali cinesi il traffico è
stato di 1,5 milioni di teu (+14,9%), con relativi ricavi pari a 3,4
miliardi di yuan (+7,5%). Sulle rotte transpacifiche sono stati
trasportati oltre 1,2 milioni di teu (-1,3%) e questa attività
ha prodotto ricavi pari a 12,1 miliardi di yuan (-23,4%). I servizi
marittimi Asia-Europa hanno trasportato quasi 1,1 milioni di teu
(+14,2%) e in questo mercato i ricavi sono stati pari a 9,8 miliardi
di yuan (-10,3%). Sulle altre rotte internazionali il traffico è
stato di 757mila teu (-1,6%) con ricavi pari a 6,6 miliardi di yuan
(-22,2%).
Intanto, il gruppo cinese ha reso noto di aver acquisito per
2,26 milioni di dollari, attraverso la filiale COSCO Shipping
Freight, un ulteriore 49% del capitale della Sea Trade International
Inc., agenzia marittima cinese con sede anche negli USA che è
specializzata nella logistica dei container reefer e che opera
principalmente a servizio dello stesso gruppo COSCO. COSCO Shipping
Freight deteneva già il 51% del capitale della Sea Trade, ed
è quindi diventata unica proprietaria dell'azienda.
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