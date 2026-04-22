Nel 2025 i traghetti della Blu Navy hanno trasportato oltre un
milione di passeggeri sulla rotta Piombino-Portoferraio. Lo ha reso
noto oggi Aldo Negri, amministratore delegato della compagnia di
navigazione che fa capo al gruppo genovese Finsea presentando le
prospettive per la prossima stagione estiva 2026. In particolare, la
compagnia ha reso noto che lo scorso anno, che ha segnato una svolta
decisiva con l'acquisizione del ramo d'azienda di Elba Ferries e la
nomina del nuovo consiglio di amministrazione, il traffico
passeggeri è cresciuto del +10,2%, con una quota media del
+40% e picchi del +47% nei mesi estivi, mentre il segmento auto ha
registrato un +11% (quota media +44% e fino al +50% in estate),
mentre le moto hanno segnato +9% e, assieme ai camper, hanno
presentato quote stabili e picchi stagionali significativi.
«Guardando al futuro - ha spiegato Negri - puntiamo a
consolidare i risultati e migliorare ulteriormente il servizio,
attraverso una maggiore assistenza a bordo. Il contesto globale
resta incerto, ma favorisce il turismo di prossimità: in
questo scenario l'Elba si conferma una destinazione sicura,
accessibile e competitiva». La compagnia ha evidenziato che,
tuttavia, rimane centrale il tema dei costi, con il carburante
marittimo, principale voce di spesa, che ha registrato un incremento
del +126% rispetto a febbraio 2026, rappresentando una variabile
critica per il settore.