La futura Autorità doganale dell'Unione Europea avrà sede a Lille, in Francia

Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea hanno deciso di
istituire la futura Autorità doganale europea a Lille, in
Francia. La Commissione Europea aveva ricevuto nove candidature da
Stati membri interessati ad ospitare l'European Union Customs
Authority (EUCA): Belgio (Liegi), Croazia (Zagabria), Francia
(Lille), Olanda (L'Aia), Polonia (Varsavia), Portogallo (Porto),
Romania (Bucarest), Spagna (Malaga) e Italia (Roma). Quest'ultima
aveva proposto una sede nel quartiere romano dell'EUR della
superficie complessiva di oltre 10.000 metri quadrati di superficie
in grado di ospitare fino a 500 dipendenti. Secondo la procedura
concordata, ieri il Parlamento e il Consiglio dell'UE hanno
selezionato due sedi finaliste ciascuna; successivamente i
rappresentanti delle due istituzioni si sono riuniti per prendere la
decisione definitiva.
Lille è stata scelta in quanto presenta una posizione
strategica e ottimi collegamenti, l'esperienza nella gestione di
ingenti flussi di merci e la disponibilità di un edificio a
breve termine. Inoltre, la Francia si è offerta di coprire i
costi di gestione dell'EUCA, che si prevede impiegherà circa
250 persone.
L'Autorità doganale dell'UE sarà istituita
nell'ambito della riforma del codice doganale dell'Unione avviata
dalla Commissione nel 2023. I negoziati tra i deputati europei e il
Consiglio sono giunti alle fasi finali.