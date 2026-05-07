Il gruppo Carnival trasferisce la sede legale dalla Repubblica di Panama alle Bermuda

Il gruppo crocieristico statunitense Carnival ha annunciato oggi
il completamento della procedura per l'unificazione nell'unica
società Carnival Corporation Ltd. della struttura della dual
listed company basata sulla Carnival Corporation e la Carnival plc
che è stata creata nel 2003 a seguito della fusione con la
britannica P&O Princess
(
del 16
aprile
2003). Carnival plc diventa così la filiale
britannica di Carnival Corporation Ltd.
Inoltre, Carnival Corporation ha comunicato anche il
trasferimento della propria sede legale dalla Repubblica di Panama
alle Bermuda.
Il gruppo americano ha evidenziato che il completamento
dell'unificazione «apporterà numerosi vantaggi alla
società e ai suoi azionisti, tra cui la creazione di un unico
prezzo globale delle azioni, una governance e una rendicontazione
semplificate e una riduzione dei costi amministrativi».
Inoltre, il gruppo ha specificato che si prevede «che le
operazioni di unificazione e trasferimento della sede legale di
Carnival Corporation Ltd. accresceranno la liquidità e la
ponderazione nei principali indici azionari statunitensi. La società
ritiene che questi benefici rafforzeranno la sua capacità di
generare valore per gli azionisti nel lungo termine».