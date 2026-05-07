Nuovo record trimestrale del traffico navale negli Stretti di Malacca e di Singapore

Nel primo trimestre del 2026 il traffico navale negli Stretti di
Malacca e di Singapore ha registrato un nuovo record essendo
transitate nell'area 26.143 navi, con un incremento del +8,1% sullo
stesso periodo dello scorso anno. Il nuovo record storico
trimestrale è stato raggiunto grazie ai nuovi picchi di
transiti effettuati dalle principali tipologie di navi, a partire
dalle portacontainer che hanno totalizzato 6.603 transiti (+0,7%). A
seguire le tanker con 5.864 transiti (+12,0%), le rinfusiere con
5.242 transiti (+6,7%), le very large crude carrier con 2.630
transiti (+8,7%) e le navi per merci generali con 2.351 transiti
(+11,8%). I transiti di navi per gas naturale liquefatto sono invece
diminuiti del -5,6% essendo stati 1.054. Nuovi record anche dei
transiti di navi passeggeri (889; +30,7%) e delle navi ro-ro (738;
+51,1%).