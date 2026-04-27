Terzo Valico, completati gli scavi delle gallerie dell'interconnessione di Novi Ligure

Sono terminati gli scavi delle gallerie dell'interconnessione
ferroviaria di Novi Ligure con l'abbattimento dell'ultimo diaframma,
il punto di raccordo che innesta sulla linea storica Genova-Torino
la nuova linea ad alta capacità del Terzo Valico dei Giovi,
sulla direttrice Genova-Milano. Webuild, che è alla guida del
general contractor dell'opera, ha sottolineato che questa
interconnessione è un elemento chiave del progetto
complessivo. L'infrastruttura si sviluppa a partire dalla galleria
di Serravalle, interamente in sotterraneo, attraverso due nuove
gallerie naturali a singolo binario, per una lunghezza complessiva
di 1.700 metri: 723 metri per la galleria del binario dispari e 987
metri per quella del binario pari. Le due canne si diramano nel
sottosuolo fino a raggiungere la linea storica in prossimità
di Novi Ligure, rendendo possibile l'immissione dei treni, sia
passeggeri che merci, in direzione Torino e il percorso inverso
senza interferenze con la viabilità urbana e con il traffico
ferroviario esistente.
Webuild ha specificato che il cantiere ha interessato un'area di
quasi sette ettari e che le lavorazioni si sono svolte in condizioni
sfidanti, in quanto le gallerie corrono a bassa profondità e
si sviluppano a pochi metri di distanza dalla linea ferroviaria
Genova- Torino, rimasta sempre attiva con minime interferenze con la
circolazione ferroviaria.